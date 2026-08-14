Глава РФПИ Кирилл Дмитриев вновь вернулся к своему обращению к Хантеру Байдену, сделанному в июне. Речь идёт о призыве к сыну бывшего президента США рассказать об участии своей семьи в предполагаемых коррупционных схемах на Украине и работе биолабораторий.

Поводом для нового комментария Дмитриева стало выступление американского журналиста-расследователя Джона Соломона. Он заявил, что свидетельства, касавшиеся деятельности Хантера Байдена, ранее были отвергнуты как иностранная дезинформация.

Дмитриев отреагировал на это в соцсети X, напомнив о своём призыве от 12 июня.

«Хорошо настоялось», — написал он.

Напомним, что ранее офис директора Национальной разведки США опубликовал данные, как Америка финансировала биолаборатории более чем в 30 странах, включая Украину. В этих материалах говорится, что многие учреждения изучали опасные микробы и вирусы.