Американские биологические лаборатории на территории Украины были ориентированы на создание угроз эпидемиологической безопасности России. Такое мнение высказал академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По его словам, работа этих объектов велась в интересах военно-биологических программ США. Онищенко отметил, что в исследованиях участвовали как украинские специалисты, так и американские эксперты.

«Им была и сейчас нужна не Африка, а Россия. Всё это разрабатывается для того, чтобы создавать у нас различные эпидемиологические осложнения, дестабилизировать ситуацию, наносить ущерб экономике и выводить из строя боеспособные подразделения», — приводит слова академика ТАСС.

При этом специалист отверг предположения о том, что украинские лаборатории могли быть связаны со вспышками лихорадки Эбола в Африке.

Ранее офис директора Национальной разведки США опубликовал материалы о финансировании американской стороной биологических лабораторий более чем в 30 странах, включая Украину. Согласно документам, в этих центрах изучались опасные вирусы и микроорганизмы, а в отдельных случаях проводились исследования по изменению свойств патогенов. Утверждается, что на территории Украины было создано 13 лабораторий, на строительство и оснащение которых были направлены миллионы долларов. В числе направлений исследований назывались птичий грипп и другие опасные патогены.