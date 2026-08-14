NYT: Главного редактора Forbes Рэндалла Лейна уволили из-за получения $6 млн

Рэндалл Лейн больше не занимает должность главного редактора Forbes после того, как руководство издания узнало о получении им $6 млн от основателя Shook Research Эр-Джея Шука. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Shook Research на протяжении нескольких лет работала с Forbes над материалами и рейтингами специалистов в сфере управления капиталом. Как выяснилось, Шук перевёл Лейну указанную сумму из собственных средств.

О выплате стало известно после смены владельцев Shook Research. Контрольный пакет компании приобрели инвесторы из PPC Enterprises, и обнаружили сведения о перечислении денег, сообщив об этом руководству Forbes.

В июле Лейн подтвердил, что действительно получил средства. После этого он оставил пост главного редактора. Исполнять его обязанности временно назначили Керри Лоуэрмана.

Лейн проработал в медиахолдинге 15 лет. За это время он запустил несколько успешных проектов Forbes, включая «30 до 30» и рейтинг «Just 100», а при его руководстве издание достигло рекордной аудитории.

Сам бывший главред признал, что допустил ошибку. Он объяснил получение денег тем, что считал их личным подарком от друга. При этом внутренние правила Forbes запрещают сотрудникам получать личную выгоду от коммерческой деятельности издания, а также заниматься сторонней работой без соответствующего согласования.

Ранее главного редактора питерского издания «А!» уволили из-за поста в соцсетях, в котором он заявил, что девушки — это «мясо». Журналист писал, что его раздражает, когда представительницы прекрасного пола интересуются статусом отношений и задают вопрос: «кто мы друг другу?». По его мнению, некоторые девушки должны восприниматься исключительно как партнёры для секса.