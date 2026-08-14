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14 августа, 00:28

Бессент: США объявят о «невиданных мерах» для изоляции Ирана

Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

США намерены на следующей неделе объявить о новых мерах экономического давления на Иран, которые министр финансов страны Скотт Бессент назвал беспрецедентными. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax.

По словам Бессента, Вашингтон намерен усилить экономическое давление на Тегеран по поручению президента США Дональда Трампа.

«Мы перешли от «Эпической ярости» к экономической ярости», — заявил министр, имея в виду название американской военной операции против Ирана.

Бессент не раскрыл подробности готовящихся ограничений. При этом он отметил, что новые меры будут действовать одновременно с морской блокадой Ирана.

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Артём Гапоненко
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