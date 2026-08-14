Бессент: США объявят о «невиданных мерах» для изоляции Ирана

США намерены на следующей неделе объявить о новых мерах экономического давления на Иран, которые министр финансов страны Скотт Бессент назвал беспрецедентными. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax.

По словам Бессента, Вашингтон намерен усилить экономическое давление на Тегеран по поручению президента США Дональда Трампа.

«Мы перешли от «Эпической ярости» к экономической ярости», — заявил министр, имея в виду название американской военной операции против Ирана.

Бессент не раскрыл подробности готовящихся ограничений. При этом он отметил, что новые меры будут действовать одновременно с морской блокадой Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп провёл закрытое совещание с разведкой по ситуации вокруг Ирана. На обсуждение отвели около трёх часов.