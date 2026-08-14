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14 августа, 01:44

Тверская мышеловка: Конфликт из-за сыра закончился избиением женщины

В Твери полиция начала проверку после нападения на женщину, укравшую сыр

В Твери правоохранители начали разбираться в обстоятельствах конфликта, произошедшего возле магазина на улице Оснабрюкской. Поводом для проверки стала видеозапись, появившаяся в социальных сетях, сообщили в региональном УМВД.

Конфликт из-за сыра закончился избиением женщины в Твери. Видео © Telegram / Тверь. Происшествия

На видео несколько человек пытаются удержать женщину. В происходящем участвуют две сотрудницы магазина и мужчина. Во время конфликта мужчина кричит на женщину, оскорбляет её и хватает за волосы.

Предположительно, мужчина вмешался в ситуацию, чтобы помочь работникам расположенного рядом магазина задержать женщину, которую подозревают в краже сыра.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. После завершения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Обложка © Telegram / Тверь. Происшествия

Артём Гапоненко
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