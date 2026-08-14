«Детьми сильна страна»: Голикова назвала главную демографическую задачу для регионов

Демографическая ситуация в России остаётся сложной, но, по оценке властей, всё ещё поддаётся контролю. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время рабочей поездки в Свердловскую область.

Она напомнила, что увеличение численности населения относится к национальным приоритетам, обозначенным президентом Владимиром Путиным.

«У нас непростая демографическая ситуация, но тем не менее она подконтрольна», – сказала Голикова журналистам.

Отдельно вице-премьер отметила показатели Свердловской области. По её словам, суммарный коэффициент рождаемости в регионе на 7% выше среднего по России. При этом власти рассчитывают на дальнейший рост числа рождений и многодетных семей по мере развития необходимой инфраструктуры.

«Мы бы хотели, чтобы с развитием инфраструктуры всё-таки количество родов и количество вновь рождённых детей увеличивалось и росла многодетность в Свердловской области, потому что, ещё раз подчеркну, детьми сильна страна», – заключила Голикова.

Ранее Life.ru писал, что в России насчитывается около 24 миллионов семей, причём примерно в 16 миллионах воспитываются дети. Более трёх миллионов семей растят троих и более ребят, а за последние пять лет число многодетных родителей увеличилось примерно в полтора раза. Кроме того, новую семейную налоговую выплату уже назначили свыше миллиона россиян, которые воспитывают более 2,2 миллиона детей.