Неизвестный ограбил благотворительную выставку для сбора помощи курянам
Благотворительная выставка в помощь жителям Курской области в Санкт-Петербурге стала мишенью неизвестного. Мужчина сорвал информационные плакаты, а затем унёс сразу четыре картины. Его действия попали на камеры наблюдения, сообщает «Рен ТВ».
Неизвестный ограбил выставку в помощь жителям Курской области. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости
Экспозицию организовали жильцы дома на Дибуновской улице. На стенах разместили картины и материалы выставки «Слава героям СВО» с историческими справками и параллелями с событиями Великой Отечественной войны.
Организатор Дмитрий рассказал телеканалу, что посетителям также объясняли, как можно помочь пострадавшим жителям Курской области. Сами работы не продавали – их можно было получить в обмен на пожертвование.
Однако спустя некоторое время четыре картины пропали. При просмотре записей с камер выяснилось, что к экспозиции подошёл мужчина в розовой футболке. Сначала он сорвал закреплённые скотчем плакаты, после чего снял со стен работы и ушёл с ними.
Организатор обратился в полицию. Заявление принято правоохранителями.
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