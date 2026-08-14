Неизвестный ограбил благотворительную выставку для сбора помощи курянам

Благотворительная выставка в помощь жителям Курской области в Санкт-Петербурге стала мишенью неизвестного. Мужчина сорвал информационные плакаты, а затем унёс сразу четыре картины. Его действия попали на камеры наблюдения, сообщает «Рен ТВ».

Неизвестный ограбил выставку в помощь жителям Курской области. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Экспозицию организовали жильцы дома на Дибуновской улице. На стенах разместили картины и материалы выставки «Слава героям СВО» с историческими справками и параллелями с событиями Великой Отечественной войны.

Организатор Дмитрий рассказал телеканалу, что посетителям также объясняли, как можно помочь пострадавшим жителям Курской области. Сами работы не продавали – их можно было получить в обмен на пожертвование.

Однако спустя некоторое время четыре картины пропали. При просмотре записей с камер выяснилось, что к экспозиции подошёл мужчина в розовой футболке. Сначала он сорвал закреплённые скотчем плакаты, после чего снял со стен работы и ушёл с ними.

Организатор обратился в полицию. Заявление принято правоохранителями.

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