В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны на Национальной аллее. На одном из сооружений появились надпись и красные следы, а в фонтан добавили мыло, из-за чего вода вскоре покрылась пеной, сообщили в Министерстве внутренних дел США.

На место прибыли сотрудники Полиции парков США. Правоохранители начали расследование и пытаются установить причастных к произошедшему.

«Произошедший акт вандализма – это позор и недопустимо. Полиция парков США находится на месте, и расследование продолжается», – заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что намерены добиться привлечения виновных к ответственности. Там также напомнили, что мемориал Второй мировой войны считается священным местом.

Другие обстоятельства инцидента, а также возможные мотивы вандалов пока не раскрываются.

Ранее Life.ru писал о масштабном акте вандализма в Финляндии, где на кладбище Йоутсено неизвестные повалили сразу 108 надгробий. Эксперты назвали произошедшее исключительным по масштабу, поскольку обычно подобные случаи затрагивают гораздо меньше памятников. При этом раскрываемость таких преступлений в Финляндии остаётся невысокой – до суда доходит менее половины эпизодов.