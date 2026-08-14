В Японии четыре человека погибли из-за рекордных ливней

Четыре человека погибли в Японии после рекордных ливней, обрушившихся на префектуру Тиба к востоку от Токио. Десятки зданий оказались подтоплены, ещё четыре человека получили лёгкие травмы, сообщает NHK.

Сильные дожди начались вечером в четверг. В нескольких районах объём осадков обновил исторические максимумы.

В городе Тиба всего за 12 часов выпало 348 миллиметров воды. Это примерно втрое больше средней месячной нормы августа и абсолютный рекорд за всё время наблюдений.

Один человек числится пропавшим без вести. Ещё один находится в состоянии остановки сердца, уточняет японская телерадиокомпания.

Стихия серьёзно нарушила движение. В Итикаве несколько автомобилей застряли на затопленных дорогах, а в городе Тиба временно остановилась работа общественного транспорта.

Утром в пятницу метеорологическое управление Японии снизило уровень предупреждения об угрозе дождей и оползней с максимального пятого до четвёртого и ниже в зависимости от муниципалитета.

Ранее Life.ru писал, что Япония уже пережила удар тайфуна «Долфин», который оставил без электричества более 50 тысяч зданий на юге страны. На Окинаве и в Кагосиме пострадали шесть человек, а авиакомпаниям пришлось отменять рейсы из-за ветра и ливней. Порывы в центре тайфуна достигали 216 км/ч, после чего непогода направилась в сторону восточного Китая.