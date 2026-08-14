JP: Израиль удивила скорость восстановления ракетного потенциала Ирана

Израильские военные столкнулись с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением ракетного потенциала Ирана. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на источники в армейских кругах.

После завершения основной фазы конфликта в апреле израильская сторона исходила из того, что нанесённый ударами ущерб иранскому военно-промышленному комплексу отбросит его развитие на несколько лет.

Однако спустя четыре месяца эти ожидания, по данным издания, не оправдались. ЦАХАЛ фиксирует восстановительные работы сразу по нескольким направлениям, причём их темпы оказались существенно выше первоначальных оценок.

Источники Jerusalem Post отмечают, что представители израильского оборонного ведомства признают способность Ирана находить новые способы для восстановления своего ракетного потенциала.

Ранее глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер во время недавнего визита в Израиль призвал к возобновлению совместных ударов по инфраструктуре Ирана. Он предложил вновь наносить удары по иранским объектам, в том числе связанным с газовой, нефтяной и электроэнергетической сферами.