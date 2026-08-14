В США в один день казнили трёх осуждённых в разных штатах

В США в один день были приведены в исполнение три смертных приговора — в штатах Алабама, Оклахома и Теннесси. Как отмечает Death Penalty Information Center, последний раз сразу три штата проводили казни в течение одного дня в 2010 году.

В Алабаме смертельную инъекцию применили к Джереми Уильямсу. По данным генерального прокурора штата Стива Маршалла, мужчина был приговорён к высшей мере наказания за изнасилование и убийство пятилетней девочки в 2021 году.

В Оклахоме казнили Карлоса Куэсту-Родригеса. Генеральный прокурор штата Гентнер Драммонд сообщил об исполнении приговора по делу об убийстве гражданской супруги, совершённом в 2003 году.

Ещё один смертный приговор был приведён в исполнение в Теннесси. В департаменте исполнения наказаний штата сообщили о казни Энтони Хайнса, признанного виновным в убийстве матери четверых детей в 1985 году.

Ранее Life.ru сообщал, что в США впервые за несколько десятилетий могут быть приведены в исполнение смертные приговоры в отношении четырёх бывших военнослужащих. Большинство из них были осуждены за убийства сослуживцев, а один — за убийство и изнасилование женщины и её детей.