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Регион
14 августа, 04:22

Слюсарь сообщил об уничтожении около 20 дронов над Ростовской областью

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Около двух десятков украинских беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростовской области. Основная боевая работа велась в районе Каменска-Шахтинского и Каменском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

При этом беспилотная опасность в регионе сохраняется. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями. Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию и проверять территории после ночной атаки.

В порту Усть-Луга возник пожар после атаки БПЛА
В порту Усть-Луга возник пожар после атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал, что в Севастополе силы ПВО отражают очередную атаку беспилотников ВСУ. Шесть целей удалось уничтожить в районе Северной стороны, а также в Нахимовском и Гагаринском районах. Власти призвали жителей не выходить на открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

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Юния Ларсон
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