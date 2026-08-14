Слюсарь сообщил об уничтожении около 20 дронов над Ростовской областью
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Около двух десятков украинских беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростовской области. Основная боевая работа велась в районе Каменска-Шахтинского и Каменском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.
При этом беспилотная опасность в регионе сохраняется. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями. Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию и проверять территории после ночной атаки.
Ранее Life.ru писал, что в Севастополе силы ПВО отражают очередную атаку беспилотников ВСУ. Шесть целей удалось уничтожить в районе Северной стороны, а также в Нахимовском и Гагаринском районах. Власти призвали жителей не выходить на открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
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