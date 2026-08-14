Атаки на склады Wildberries лишили рынок 11 млн экземпляров книг

Более 11 млн изданий превратились в пепел из-за возгораний на складах Wildberries. Информацию об этом представили газете «Ведомости» Российский книжный союз, Ассоциация книгоиздателей и Ассоциация книгораспространителей страны.

Основную часть утраченного фонда составляет детская, художественная и научно-популярная литература. Отраслевые эксперты подчёркивают, что через данную площадку реализуется 30% всех печатных изданий в РФ в денежном выражении.

Налёты беспилотников на объекты маркетплейса начались в середине июля. Последний инцидент произошёл в Башкирии, однако в руководстве компании заявили, что на этом конкретном объекте товарные запасы отсутствовали.

В ответ на участившиеся ЧП издательства начали менять логистические стратегии. Крупные игроки рынка переходят на самостоятельную отгрузку продукции со собственных хранилищ.

Независимые компании, в свою очередь, отказываются от работы с маркетплейсами. Многие из них возвращаются к продажам через специализированные торговые точки, чтобы минимизировать риски потери тиражей.

С середины лета беспилотники наносят систематические удары по складской инфраструктуре крупнейшего маркетплейса. Первые сообщения об атаках появились в июне, а к июлю интенсивность ударов резко возросла. В ночь на 18 июля целями стали распределительные центры в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате возгораний погибли семь человек, еще десятки получили ранения различной степени тяжести. Создательница площадки Татьяна Ким подтвердила, что товары из пораженных центров временно сняты с реализации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал действия киевского режима как террористические.