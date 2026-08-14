Французские Альпы и венский шик: Меладзе с семьёй потратил целое состояние на отдых в Европе

Стали известны подробности недавнего европейского путешествия Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. По информации SHOT, на отдых с детьми и няней звёздная пара потратила свыше 8 миллионов рублей.

Первой точкой в маршруте стал французский горнолыжный курорт Куршевель. Семья остановилась в пятизвездочном отеле Rosewood Courchevel. За девять дней проживания в номере с выходом на горнолыжные трассы и видом на Альпы артист заплатил порядка 6 миллионов рублей.

Спустя месяц семья отправилась в Вену, где также предпочла отель сети Rosewood, расположенный в историческом здании XIX века в центре города. Отель предлагает гостям доступ в спа-центр, ресторан с панорамным видом на крыше и близость к ключевым достопримечательностям, включая Венскую оперу.

Завершением европейской поездки стало выступление Валерия Меладзе на частном мероприятии в Каннах. Певец принял участие в свадебном торжестве бизнесмена Ники Ломиа, где выступил на одной сцене с Максимом Галкиным* и Рики Мартином. По сообщениям СМИ, гонорар артиста за это выступление составил не менее 15 миллионов рублей.

Между тем Ксения Бородина и её супруг бизнесмен Николай Сердюков могли потратить более 5 млн рублей на совместное путешествие по Европе. Пара побывала во Франции, Италии и Турции, выбрав дорогие отели и перелёты бизнес-классом.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.