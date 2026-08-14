Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 05:37

В Ленобласти ликвидировали последствия атаки на порт Усть-Луга, пострадавших нет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Специалисты полностью ликвидировали последствия атаки беспилотных летательных аппаратов в порту Усть-Луга Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента жертв нет.

На данный момент угроза устранена, ситуация в районе порта стабилизирована.

Над Ленобластью сбили 37 вражеских БПЛА, есть повреждения в порту Усть-Луга
Над Ленобластью сбили 37 вражеских БПЛА, есть повреждения в порту Усть-Луга

Напомним, в порту Усть-Луга в Ленинградской области после атаки БПЛА возник пожар. Возгорание зафиксировали в результате повреждений на территории порта.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar