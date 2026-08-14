В Ленобласти ликвидировали последствия атаки на порт Усть-Луга, пострадавших нет

Специалисты полностью ликвидировали последствия атаки беспилотных летательных аппаратов в порту Усть-Луга Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента жертв нет.

На данный момент угроза устранена, ситуация в районе порта стабилизирована.

Напомним, в порту Усть-Луга в Ленинградской области после атаки БПЛА возник пожар. Возгорание зафиксировали в результате повреждений на территории порта.