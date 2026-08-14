В Ленобласти ликвидировали последствия атаки на порт Усть-Луга, пострадавших нет
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Специалисты полностью ликвидировали последствия атаки беспилотных летательных аппаратов в порту Усть-Луга Ленинградской области. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента жертв нет.
На данный момент угроза устранена, ситуация в районе порта стабилизирована.
Напомним, в порту Усть-Луга в Ленинградской области после атаки БПЛА возник пожар. Возгорание зафиксировали в результате повреждений на территории порта.
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