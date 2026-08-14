Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 06:00

Десятки мобилизованных украинцев ежедневно умирают в больницах Чернигова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В больницах Чернигова ежедневно умирают десятки мобилизованных украинцев. Основной причиной смерти становятся хронические заболевания. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

По данным источника, большинство госпитализированных ранее проходили военную подготовку в учебном центре «Десна» — одном из крупнейших на Украине.

Ситуация усугубляется острой нехваткой личного состава в Вооружённых силах Украины. На этом фоне сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) всё чаще прибегают к насильственной мобилизации: мужчин хватают прямо на улицах, нередко избивают, силой заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.

Призывники, в свою очередь, пытаются спастись любыми способами: нелегально покидают страну, прячутся в домах и стараются не выходить на улицу. Отбиваться от военкомов им активно помогают родственники.

«Они меня пристрелят»: Криворожские военкомы избили латыша, проигнорировав его паспорт
«Они меня пристрелят»: Криворожские военкомы избили латыша, проигнорировав его паспорт

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец раскрыл жуткие порядки в украинском ТЦК. По его утверждению, военнообязанных могли незаконно лишать отсрочек, после чего удерживать в ненадлежащих условиях.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar