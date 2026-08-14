Разгром логистического центра: БПЛА «Герань-4» ликвидировал объект в Броварах

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении результативного удара по логистическому центру, расположенному в населённом пункте Бровары Киевской области.

Согласно данным ведомства, для поражения цели был задействован беспилотный летательный аппарат типа «Герань-4 сикер». В подтверждение информации Министерство обороны опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксирован момент попадания БПЛА в объект.

В официальном сообщении ведомства отмечается, что в результате произведённого удара поставленная задача была выполнена, а указанная цель — поражена.

Также российские военные уничтожили два морских буксира в акватории Чёрного моря. Удар был нанесён вечером 13 августа юго-западнее Николаева по судам, сопровождавшим транспорт с западным вооружением для ВСУ.