Разгром логистического центра: БПЛА «Герань-4» ликвидировал объект в Броварах
Минобороны РФ 14 августа заявило об ударе по логистическому центру в Броварах
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении результативного удара по логистическому центру, расположенному в населённом пункте Бровары Киевской области.
Согласно данным ведомства, для поражения цели был задействован беспилотный летательный аппарат типа «Герань-4 сикер». В подтверждение информации Министерство обороны опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксирован момент попадания БПЛА в объект.
В официальном сообщении ведомства отмечается, что в результате произведённого удара поставленная задача была выполнена, а указанная цель — поражена.
Также российские военные уничтожили два морских буксира в акватории Чёрного моря. Удар был нанесён вечером 13 августа юго-западнее Николаева по судам, сопровождавшим транспорт с западным вооружением для ВСУ.
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