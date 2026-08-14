Духовная жизнь важнее еды: Наставления священника на Успенский пост
Иеромонах Феодорит призвал чаще молиться во время Успенского поста
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Успенский пост начался 14 августа и продлится две недели, до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Верующим в этот период стоит уделить больше внимания духовной жизни, рассказал РИА «Новости» иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Священнослужитель отметил, что Успенский пост посвящён Богородице. По его словам, верующим стоит чаще обращаться к ней в молитве, а акафист Пресвятой Богородице можно прочитать хотя бы один раз за время поста.
«Пост нужен, чтобы мы просто не отключались от духовной жизни», — пояснил иеромонах.
По монашескому уставу в эти дни исключаются мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Рыба также запрещена, за исключением одного дня.
Феодорит подчеркнул, что ограничения в питании — не единственная цель поста. Он призвал чаще посещать храм, исповедоваться и причащаться.
Ранее патриарх Кирилл заявил о необходимости сохранять духовное единство русских, украинцев и белорусов. После литургии в Успенском соборе Кремля он подчеркнул, что Русская православная церковь продолжит молиться об этом, особенно о единстве, связанном с Киевом.
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