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14 августа, 07:03

«Дёрнул за косичку»: Мужчина потрогал волосы женщины в метро и сел в тюрьму

В Вашингтоне мужчину приговорили к полугоду за прикосновение к волосам женщины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Мужчину в Вашингтоне приговорили к 180 дням заключения после того, как он потрогал волосы пассажирки в вагоне метро. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде столичного округа Колумбия.

Брайан Бетанкур также получил штраф в размере 50 долларов. Суд учёл время, которое мужчина уже провёл под арестом, поэтому ему осталось отбыть 54 дня.

Инцидент произошёл в конце февраля. Бетанкур снял на видео, как касается волос пассажирки в вагоне, а затем опубликовал запись в социальных сетях.

Суд признал мужчину виновным по одному эпизоду нападения.

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Дарья Денисова
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