«Дёрнул за косичку»: Мужчина потрогал волосы женщины в метро и сел в тюрьму

Мужчину в Вашингтоне приговорили к 180 дням заключения после того, как он потрогал волосы пассажирки в вагоне метро. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде столичного округа Колумбия.

Брайан Бетанкур также получил штраф в размере 50 долларов. Суд учёл время, которое мужчина уже провёл под арестом, поэтому ему осталось отбыть 54 дня.

Инцидент произошёл в конце февраля. Бетанкур снял на видео, как касается волос пассажирки в вагоне, а затем опубликовал запись в социальных сетях.

Суд признал мужчину виновным по одному эпизоду нападения.

Ранее перовский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии 33-летнего иностранца, которого признали виновным в сексуальных действиях в отношении 17-летней девушки в кафе. По данным MK.ru, мужчина после употребления алкоголя приставал к подросткам в туалете заведения, после чего его задержали сотрудники полиции.