«Хлопал по интимным частям»: Пьяный иностранец облапал девочку в московском кафе

Перовский суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы 33-летнего иностранца, работавшего в фирме по ремонту лифтов, за действия сексуального характера в отношении 17-летней девочки в общественном месте, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, ЧП произошло в марте в кафе быстрого питания на Зелёном проспекте.

Мужчина отметил Навруз бутылкой водки, затем выпил ещё пива в заведении и потерял контроль над собой, после чего направился в туалет, где заметил двух девочек-подростков. Он начал хлопать одну из них по интимным частям тела.

Испуганные девочки выбежали из туалета и рассказали о случившемся знакомым, которые вызвали полицию. Стражи порядка передали мужчину следователям столичного СК. Его вина была полностью доказана, суд вынес суровый приговор.

Ранее в Москве задержали 37-летнего приезжего из Ярославской области, который более десяти лет насиловал троих маленьких падчериц. Правда всплыла не так давно, столичные следователи уже возбудили уголовное дело против педофила.