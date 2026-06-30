Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 14:37

«Хлопал по интимным частям»: Пьяный иностранец облапал девочку в московском кафе

В Москве иностранца осудили на 10 лет за домогательства к девочке в кафе

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Перовский суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы 33-летнего иностранца, работавшего в фирме по ремонту лифтов, за действия сексуального характера в отношении 17-летней девочки в общественном месте, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, ЧП произошло в марте в кафе быстрого питания на Зелёном проспекте.

«Вопрос защиты детей»: В Госдуме потребовали кастрировать педофилов
«Вопрос защиты детей»: В Госдуме потребовали кастрировать педофилов

Мужчина отметил Навруз бутылкой водки, затем выпил ещё пива в заведении и потерял контроль над собой, после чего направился в туалет, где заметил двух девочек-подростков. Он начал хлопать одну из них по интимным частям тела.

Испуганные девочки выбежали из туалета и рассказали о случившемся знакомым, которые вызвали полицию. Стражи порядка передали мужчину следователям столичного СК. Его вина была полностью доказана, суд вынес суровый приговор.

В России предложили создать реестр педофилов
В России предложили создать реестр педофилов

Ранее в Москве задержали 37-летнего приезжего из Ярославской области, который более десяти лет насиловал троих маленьких падчериц. Правда всплыла не так давно, столичные следователи уже возбудили уголовное дело против педофила.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar