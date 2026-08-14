США продолжили обучать украинских военных управлению F-16

США во втором квартале 2026 года продолжили обучение украинских военнослужащих, в том числе подготовку пилотов для эксплуатации переданных Киеву истребителей F-16. Об этом говорится в отчёте генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.

Документ охватывает период с 1 апреля по 30 июня. В нём отмечается, что американская сторона продолжала подготовку украинских лётчиков к применению F-16.

Кроме того, военнослужащих обучали использованию и обслуживанию различных видов техники и вооружений. В частности, речь идёт о бронемашинах Bradley, бронетранспортёрах Stryker и реактивных системах залпового огня HIMARS.

За отчётный период подготовку прошли 575 украинских военных. Обучение проходило на объектах в США, Германии, Испании, Польше, Румынии и на Украине.

При этом количество военнослужащих, прошедших американскую подготовку, сократилось примерно на 28,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о крушении американского истребителя F-16. По предварительным данным, причиной стала нештатная ситуация в воздухе, из-за которой пилот катапультировался; на земле никто не пострадал, обстоятельства происшествия устанавливаются.