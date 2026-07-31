В Германии назвали потерю каждого истребителя F-16 серьёзным ударом для ВСУ
Tagesspiegel: Потеря каждого истребителя F-16 ощутимо ослабляет ВСУ
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Потеря американских истребителей F-16, переданных Украине западными странами, стала серьёзной проблемой для ВСУ. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
По мнению издания, каждый потерянный F-16 ощутимо ослабляет украинскую авиацию, поскольку страна не имеет возможности самостоятельно производить самолёты такого класса и полностью зависит от поставок союзников.
Автор статьи также отмечает, что далеко не все обещанные Киеву истребители уже переданы. При этом именно F-16 считаются одними из наиболее ценных боевых самолётов, на которые рассчитывают украинские боевики.
Ранее китайское издание Sohu назвало уничтожение истребителя F-16 российским Су-35 в Сумской области переломным моментом в украинском конфликте. По мнению авторов, это наглядно демонстрирует эффективность российских авиационных ракет большой дальности.
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