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31 июля, 00:47

В Германии назвали потерю каждого истребителя F-16 серьёзным ударом для ВСУ

Tagesspiegel: Потеря каждого истребителя F-16 ощутимо ослабляет ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pucs Fongabe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pucs Fongabe

Потеря американских истребителей F-16, переданных Украине западными странами, стала серьёзной проблемой для ВСУ. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

По мнению издания, каждый потерянный F-16 ощутимо ослабляет украинскую авиацию, поскольку страна не имеет возможности самостоятельно производить самолёты такого класса и полностью зависит от поставок союзников.

Автор статьи также отмечает, что далеко не все обещанные Киеву истребители уже переданы. При этом именно F-16 считаются одними из наиболее ценных боевых самолётов, на которые рассчитывают украинские боевики.

Украина потеряла ещё один F-16: Истребитель рухнул из-за «нештатной ситуации» в воздухе
Украина потеряла ещё один F-16: Истребитель рухнул из-за «нештатной ситуации» в воздухе

Ранее китайское издание Sohu назвало уничтожение истребителя F-16 российским Су-35 в Сумской области переломным моментом в украинском конфликте. По мнению авторов, это наглядно демонстрирует эффективность российских авиационных ракет большой дальности.

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Артём Гапоненко
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