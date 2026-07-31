В Германии назвали потерю каждого истребителя F-16 серьёзным ударом для ВСУ

По мнению издания, каждый потерянный F-16 ощутимо ослабляет украинскую авиацию, поскольку страна не имеет возможности самостоятельно производить самолёты такого класса и полностью зависит от поставок союзников.

Автор статьи также отмечает, что далеко не все обещанные Киеву истребители уже переданы. При этом именно F-16 считаются одними из наиболее ценных боевых самолётов, на которые рассчитывают украинские боевики.