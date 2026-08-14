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14 августа, 07:09

Полгода на подстанции, год на электростанции: Пентагон оценил восстановление энергосистемы Украины

Пентагон оценил сроки восстановления повреждённой энергосистемы Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumppini

Украине потребуется около шести месяцев для восстановления большей части повреждённых электроподстанций. Ремонт электростанций высокой мощности может занять не менее года, говорится в докладах Пентагона для Конгресса США, которые изучило РИА «Новости».

Оценку привело разведывательное управление Минобороны США (DIA). Согласно документу, большинство повреждённых подстанций Украина сможет восстановить в течение полугода.

При этом на восстановление объектов генерации высокой мощности потребуется по меньшей мере год. В докладе сроки указаны в качестве оценки американской разведки.

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Украинской энергетике не хватает около €650 млн для подготовки к отопительному сезону, заявил премьер Сергей Корецкий. По его словам, уже привлечено более €2 млрд, однако этих средств недостаточно, а предстоящая зима будет сложной.

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Дарья Денисова
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