«Противник опешил»: Боец Еврей раскрыл, чего не ждали ВСУ под Харьковом
Боец Еврей: ВСУ опешили при штурме Белого Колодезя под Харьковом
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Украинские войска оказались не готовы к бою за Белый Колодезь под Харьковом и в какой-то момент растерялись перед натиском российских военных. Об этом ТАСС рассказал оператор наземного роботизированного комплекса 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» с позывным Еврей.
По его словам, наше командование верно подобрало время для атаки и погодные условия, а приказы были отданы чётко.
«Противник не был готов к наступлению в Белом Колодезе, в какой-то момент опешил. <...> ВСУ не ожидали именно того тактического хода с НРТК, по которому мы будем действовать», — сообщил боец.
Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что село Белый Колодезь перешло под контроль подразделений группировки войск «Север».
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