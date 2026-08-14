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14 августа, 07:21

«Противник опешил»: Боец Еврей раскрыл, чего не ждали ВСУ под Харьковом

Боец Еврей: ВСУ опешили при штурме Белого Колодезя под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские войска оказались не готовы к бою за Белый Колодезь под Харьковом и в какой-то момент растерялись перед натиском российских военных. Об этом ТАСС рассказал оператор наземного роботизированного комплекса 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» с позывным Еврей.

По его словам, наше командование верно подобрало время для атаки и погодные условия, а приказы были отданы чётко.

«Противник не был готов к наступлению в Белом Колодезе, в какой-то момент опешил. <...> ВСУ не ожидали именно того тактического хода с НРТК, по которому мы будем действовать», — сообщил боец.

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Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что село Белый Колодезь перешло под контроль подразделений группировки войск «Север».

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Вероника Бакумченко
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