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14 августа, 07:32

«Краматорск всё ближе»: Российские дроны уничтожили украинский флаг в парке

Российские операторы БПЛА уничтожили флаг Украины в Краматорске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Российские операторы беспилотников бригады «Север-V» Добровольческого корпуса заявили об уничтожении флага Украины в Краматорске. Об этом ТАСС сообщили в подразделении.

По данным бригады, удар был нанесён по государственному флагу Украины, установленному в парке «Юбилейный».

«Операторы дронов бригады Север-V нанесли удар по государственному флагу Украины, установленному в парке «Юбилейный» в Краматорске», — заявили там.

В бригаде добавили: «Краматорск всё ближе».

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Ранее стало известно, что российские войска приблизились примерно на 8 км к Краматорску и на 12 км к Славянску, заявил украинский военный аналитик Константин Машовец. По его оценке, в июне и июле продвижение на отдельных участках достигало 8 км, а в августе украинская сторона ожидает прибытия российских стратегических резервов, что может создать условия для дальнейшего наступления.

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Дарья Денисова
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