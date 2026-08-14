«Краматорск всё ближе»: Российские дроны уничтожили украинский флаг в парке

Российские операторы беспилотников бригады «Север-V» Добровольческого корпуса заявили об уничтожении флага Украины в Краматорске. Об этом ТАСС сообщили в подразделении.

По данным бригады, удар был нанесён по государственному флагу Украины, установленному в парке «Юбилейный».

«Операторы дронов бригады Север-V нанесли удар по государственному флагу Украины, установленному в парке «Юбилейный» в Краматорске», — заявили там.

В бригаде добавили: «Краматорск всё ближе».

Ранее стало известно, что российские войска приблизились примерно на 8 км к Краматорску и на 12 км к Славянску, заявил украинский военный аналитик Константин Машовец. По его оценке, в июне и июле продвижение на отдельных участках достигало 8 км, а в августе украинская сторона ожидает прибытия российских стратегических резервов, что может создать условия для дальнейшего наступления.