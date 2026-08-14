Расставить все точки: Филолог пояснил, когда пропуск буквы «ё» недопустим

Букву «ё» необходимо обязательно использовать в школьных учебниках. Такое требование выдвинул сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов. По мнению председателя филологического совета «Тотального диктанта», графический символ помогает избежать неверной трактовки лексем.

Эксперт в беседе с РИА «Новости» выделил три сценария, когда отказ от точек над буквой недопустим. Первый — необходимость предупредить искажение смысла.

«Первая — когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например, «узнаëм» в отличие от «узнаем» или «всë» в отличие от «все»», — пояснил специалист.

Второй случай касается верного произношения редких терминов, включая географические наименования. Написание знака сразу указывает читателю на правильное звучание незнакомого понятия.

Третьим пунктом стали все учебные материалы. Сюда входят буквари, пособия для иностранцев и словари. В подобных изданиях требуется последовательное использование символа, так как он указывает на место ударения и корректную артикуляцию.

При этом действующие «Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 года не требуют обязательной расстановки точек во всех текстах. Однако современные справочники допускают свободное написание графического элемента: автор или редактор вправе самостоятельно решать, использовать его повсеместно или нет.

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