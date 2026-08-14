Нарколог объяснил риски срыва при алкогольной зависимости на примере Волочковой

Регулярное употребление алкоголя может привести к тяжёлым последствиям для здоровья. О рисках рассказал врач-психиатр, нарколог Сергей Золотилов в беседе с «Радио 1».

По словам психиатра-нарколога, алкогольная зависимость является заболеванием, которое может прогрессировать. Даже период отказа от спиртного, отметил специалист, не означает полного исчезновения последствий для организма.

«Если человек опять употребит алкоголь, лучше ему не будет. Будет так же, как и раньше. А бывает, что заканчивается печально», — сказал он.

Золотилов предупредил, что при срыве у человека может возникнуть тяжёлый абстинентный синдром. При дальнейшем развитии заболевания возможно поражение мозга, в том числе энцефалопатия, сопровождающаяся нарушением мышления и критического восприятия происходящего.

Среди возможных осложнений врач также назвал галлюцинации и делирий, известный в быту как «белая горячка». В тяжёлых случаях, по его словам, могут пострадать внутренние органы. Отдельно специалист обратил внимание на изменения поведения.

«Она не замечает, что алкоголь разрушает всё, что она так долго нарабатывала: карьеру, возможности, красоту. Мы видим это по видео. Но для неё это единственный источник радости, поэтому она защищает его агрессивно. Это как бомба, которая разрушает не только себя, но и всё вокруг», — объяснил нарколог.

Ранее астролог Ариана Рейн, изучив натальную карту Анастасии Волочковой, пришла к выводу, что её проблемы с алкоголем связаны не с распущенностью, а с кармическим капканом. По её словам, ключевой фактор — Венера в Скорпионе, которая дарит артистке пластичность и харизму, но при этом толкает к поиску острых эмоций. Если эту энергию не реализовать в творчестве, она уходит в физические удовольствия.