Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 07:48

Над Калужской областью сбили восемь дронов, повреждена школа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Над Калужской областью силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников, при этом в одном из населённых пунктов повреждено остекление местного образовательного учреждения. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

По словам главы области, дроны уничтожили вечером накануне и минувшей ночью над Боровским, Кировским, Людиновским и Тарусским округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

«По предварительной информации, в результате атаки пострадало остекление муниципального образовательного учреждения в одном из населённых пунктов Людиновского округа. Пострадавших нет», — написал он.

Шапша уточнил, что местные власти займутся ремонтом остекления. На местах падения обломков работают оперативные группы.

Силы ПВО уничтожили 37 беспилотников ВСУ над Калужской областью
Силы ПВО уничтожили 37 беспилотников ВСУ над Калужской областью

Ранее российские средства противовоздушной обороны отбили атаку ещё 14 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Как сообщил глава региона Владислав Шапша, дроны были уничтожены над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar