Над Калужской областью сбили восемь дронов, повреждена школа

Над Калужской областью силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников, при этом в одном из населённых пунктов повреждено остекление местного образовательного учреждения. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

По словам главы области, дроны уничтожили вечером накануне и минувшей ночью над Боровским, Кировским, Людиновским и Тарусским округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

«По предварительной информации, в результате атаки пострадало остекление муниципального образовательного учреждения в одном из населённых пунктов Людиновского округа. Пострадавших нет», — написал он.

Шапша уточнил, что местные власти займутся ремонтом остекления. На местах падения обломков работают оперативные группы.

Ранее российские средства противовоздушной обороны отбили атаку ещё 14 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Как сообщил глава региона Владислав Шапша, дроны были уничтожены над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Кировского, Мещовского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.