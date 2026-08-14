Угнал сам у себя: Бизнесмен из Петербурга спрятал дорогой внедорожник из-за кредита

Предприниматель из Петербурга решил избавиться от кредитных обязательств необычным способом: заявил об угоне собственного автомобиля, который ранее передал в залог банку. В конце мая прошлого года мужчина сообщил полиции, что оставил дорогой внедорожник во дворе дома на улице Репищевой, однако позже обнаружил, что машина исчезла, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге бизнесмен инсценировал угон авто, чтобы не платить кредит. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Правоохранители начали искать автомобиль и вскоре обнаружили его в Минеральных Водах. Как выяснилось, транспорт не угоняли — его заранее спрятали. По версии следствия, предприниматель не смог продолжать выплаты по кредиту, взятому под залог машины. Тогда он решил инсценировать хищение, чтобы избавиться от финансовых обязательств.

Уголовное дело об угоне прекратили. Однако теперь сам мужчина оказался фигурантом дела о заведомо ложном доносе. Как сообщила старший помощник прокурора Петербурга Екатерина Дмитриева, дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве девушка, встречавшаяся с 46-летним мужчиной около года, забеременела. Он настоял на аборте, но после просьбы оплатить процедуру исчез, а с его телефона пришло сообщение о его смерти с указанием, что похороны пройдут в другом городе для родственников. Через три месяца она увидела его в сторис и узнала, что он жив, а затем познакомилась с его новой женой. Обе женщины считают, что мужчина также продавал чужие автомобили и не возвращал деньги, оценивая предполагаемый ущерб примерно в 25 млн рублей.