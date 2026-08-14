«Моя изюминка»: Актриса Смирнова объяснила, почему не хочет убирать нависшие веки

Ольга Смирнова не собирается делать блефаропластику, поскольку считает нависшие веки частью своей индивидуальности. Об этом актриса рассказала Пятому каналу на форуме «Лица Столицы. Красота и здоровье».

Ольга Смирнова отказалась от блефаропластики ради ролей в кино. Видео © Пятый канал

По словам артистки, особенности внешности помогают ей в профессии. В частности, они могут пригодиться для образов женщин, которые переживают непростой период или выглядят уставшими. Смирнова считает, что после сильной коррекции лица некоторые характерные черты могут исчезнуть. Это, по её мнению, способно помешать актёру достоверно передать образ персонажа.

Актриса отметила, что идеально подтянутое лицо подходит далеко не каждой роли. Некоторые эмоции и особенности героя, считает она, проще показать с помощью естественной внешности. Поэтому менять форму век Смирнова пока не планирует. Она назвала эту особенность своей «изюминкой» и частью индивидуальности.

Ранее актриса Ольга Смирнова призналась, что не позволяет мыслям о мнении близких влиять на выбор ролей, поскольку, по её словам, если постоянно думать о реакции семьи и друзей, можно потерять профессию. Она подчеркнула, что, в отличие от многих коллег, не устанавливает для себя личных табу и, например, во время работы над сериалом «След Чикатило» не переживала о том, как на это отреагируют её дети.