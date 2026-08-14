Росавиация ограничила приём судов в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском
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В четырех главных воздушных гаванях столицы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском (Раменское) — введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов в условиях текущей оперативной обстановки. Ранее утром того же дня силы ПВО сбили десять беспилотников ВСУ, летевших в направлении Москвы.
Пассажирам рекомендуется следить за статусом своих рейсов непосредственно через информационные табло аэропортов или сайты авиакомпаний. Возможны задержки вылетов и изменение времени прибытия бортов.
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили десять беспилотников на подлёте к Москве. Мэр Сергей Собянин сообщил, что экстренные службы выехали к местам падения обломков. Информации о повреждениях на земле на тот момент не поступало.
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