Росавиация ограничила приём судов в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском

В четырех главных воздушных гаванях столицы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском (Раменское) — введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов в условиях текущей оперативной обстановки. Ранее утром того же дня силы ПВО сбили десять беспилотников ВСУ, летевших в направлении Москвы.

Пассажирам рекомендуется следить за статусом своих рейсов непосредственно через информационные табло аэропортов или сайты авиакомпаний. Возможны задержки вылетов и изменение времени прибытия бортов.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили десять беспилотников на подлёте к Москве. Мэр Сергей Собянин сообщил, что экстренные службы выехали к местам падения обломков. Информации о повреждениях на земле на тот момент не поступало.