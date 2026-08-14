Скучаете по человеку или по памяти? Психолог раскрыла, когда не стоит возвращаться к бывшему

Внезапное желание написать бывшему партнёру или даже попытаться всё вернуть — знакомая ситуация для многих. Психолог Наталья Наумова объяснила интернет-изданию Regions.ru: за этим импульсом чаще всего стоят ностальгия, страх одиночества или незавершённость, а не реальная любовь.

После разрыва мозг работает как защитный механизм: он вытесняет болезненные моменты и вытаскивает на поверхность только хорошее. Особенно если расставание произошло неожиданно. Человек начинает сомневаться в своём решении, появляется чувство вины и идеализация прошлого — так работает естественная попытка справиться с горем.

Иногда желание вернуться оказывается просто попыткой восстановить самооценку. Например, если отношения прервал партнёр, у брошенного остаётся ощущение незавершённости. Тогда на самом деле хочется не воссоединиться, а «доиграть сценарий» — завоевать внимание и бросить самому, чтобы причинить такую же боль.

Ещё одна частая причина — сравнение новых отношений со старыми. К привычному человеку не нужно заново привыкать, он кажется понятным и надёжным. Новый партнёр требует времени, усилий и открытости, а это сложно. Однако эксперт предупреждает: это иллюзия безопасности, которая не имеет отношения к реальному положению дел.

Особую осторожность психолог советует проявлять, если в прошлых отношениях были насилие, манипуляции, измены или зависимости. Если партнёр не признаёт проблему и не готов работать над собой, возвращение почти гарантированно приведёт к повторению прежних сценариев. Измена, которую не разобрали с психологом, может произойти снова.

Сам факт, что люди скучают друг по другу, не значит, что отношения можно восстановить. Важны не эмоции, а реальные изменения. Если бывшие готовы разговаривать, признавать ошибки и менять модели поведения, шанс есть. В сложных случаях стоит обратиться к семейному психологу.

Главный вопрос, который стоит себе задать перед тем, как набрать заветный номер: вам нужен этот человек таким, какой он есть сейчас, или вы скучаете по версии отношений, которая осталась в памяти? Возврат из страха одиночества или неуверенности в себе — почти всегда плохая идея, которая принесёт лишь новые разочарования.

А ранее россиянам рассказали, что мужчины-«подкаблучники» часто становятся хорошими мужьями и отцами. По словам психолога, такие представители сильного пола реже командуют и чаще стремятся сохранить комфортную атмосферу в семье.