СК РФ возбудил дело о теракте после атаки на электричку в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) после атаки украинских вооружённых формирований на пассажирский электропоезд в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Инцидент произошёл 13 августа. По данным следствия, атака была совершена с применением беспилотных летательных аппаратов на железнодорожной станции «Кутейниково». Под удар попал пассажирский электропоезд, следовавший по маршруту Ясиноватая — Успенская.

В Следственном комитете подчеркнули, что ведомство намерено провести полное и всестороннее расследование всех обстоятельств преступления. Следствие ставит перед собой задачу установить всех причастных к организации и исполнению этого террористического акта и привлечь их к предусмотренной законом ответственности.