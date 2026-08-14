Около 3 млн школьников в России изучают национальные языки как вторые родные

Около 3 млн российских школьников изучают в школах языки народов России, сообщила советник президента Елена Ямпольская в эфире радио «Комсомольская правда».

По её словам, такие дети фактически растут с двумя родными языками. Русский при этом Ямпольская назвала объединяющим языком для жителей страны, а национальный язык — частью семейной и культурной традиции.

«У нас примерно 3 миллиона детей учат в школе языки своих народов. И это счастливые дети, на самом деле, потому, что у них два родных языка. Хорошо, когда у тебя много родни. А русский язык, очевидно, родной для каждого, кто в России живёт, и — свой язык», — уточнила kp.ru Ямпольская.

Она подчеркнула, что сохранение языкового многообразия остаётся важной частью государственной политики. По мнению советника президента, знание языков своих народов помогает сохранять культурную самобытность. При этом русский язык, отметила Ямпольская, играет роль общего языка для представителей разных этносов, живущих в России.

Ранее Ямпольская предложила пересмотреть перечень олимпиад, дающих льготы при поступлении. Она пояснила, что в последнее время получает много обращений о трудностях с зачислением по ЕГЭ из-за большого числа победителей олимпиад с приоритетным правом. Ямпольская подчеркнула необходимость полной прозрачности состязаний и объективности их результатов и предложила Минпросвещения рассмотреть оптимизацию ряда олимпиад.