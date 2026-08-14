Польский журнал Mysl Polska связал рост напряжённости в стране с политикой Владимира Зеленского и отношением властей Польши к Украине.

Автор публикации утверждает, что решения украинского руководства способствовали усилению недовольства среди поляков и протестам против украинских беженцев.

В материале также говорится о растущих призывах сократить помощь Киеву. По версии издания, польское общество устало от финансовой поддержки Украины и большого числа прибывших в страну беженцев.

«Мы начали ненавидеть своих соседей, что отражало чувства, которые пробудил в нас Зеленский», — говорится в публикации.

Журнал также утверждает, что новое польское правительство недооценивает масштаб общественного недовольства.

Украина готовит кампанию публичной дипломатии в Польше, чтобы улучшить отношение поляков на фоне кризиса в двусторонних отношениях и нападений на украинцев. В Киеве планируют напоминать об историческом союзе с Симоном Петлюрой, привлечь СМИ, экспертов и бизнес, а от идеи жалобы на Польшу в Еврокомиссию в итоге отказались.