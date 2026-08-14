Московская биржа расширит основную торговую сессию на один час

Московская биржа планирует значительное изменение в графике своей работы: с сентября 2026 года основная торговая сессия будет начинаться на час раньше — в 9:00 по московскому времени вместо привычных 10:00. Об этом сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Moex Борис Блохин в ходе семинара «Медиадни».

По словам Блохина, данное решение направлено на синхронизацию режимов работы различных рынков. Сейчас утренняя торговая сессия на фондовом и срочном рынках стартует в 7:00, однако руководство биржи планирует сократить этот период, перенеся освободившийся час в основную торговую сессию.

Такие изменения призваны повысить удобство для участников торгов. Так, клиенты из Сибири и на Дальнего Востока получат возможность совершать сделки в более комфортное время. А на валютном рынке и рынке драгоценных металлов также будет добавлен час работы с началом в 9:00.

Представитель биржи отметил, что расширение торгового времени обеспечит приток большего числа участников, что, в свою очередь, позволит сформировать более качественное ценообразование и предоставит частным инвесторам лучшие условия исполнения заявок.

Ранее стало известно, что совокупное состояние российских участников рейтинга Bloomberg с начала 2026 года сократилось на 5,02 миллиарда долларов. Индекс учитывает в том числе изменения котировок акций принадлежащих бизнесменам компаний. Наибольшие потери понёс Михаил Прохоров: его капитал уменьшился на 5,66 миллиарда и теперь оценивается в 10,9 миллиарда. Состояние Павла Дурова сократилось на 1,86 миллиарда — до 12,5 миллиарда. Владимир Потанин потерял 3,44 миллиарда, его активы оцениваются в 23 миллиарда. Капитал Владимира Лисина снизился на 1,16 миллиарда — до 22,6 миллиарда, а Вагита Алекперова — на 1,41 миллиарда, составив 21,2 миллиарда долларов.