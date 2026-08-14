Рейтинг держится: ВЦИОМ выяснил, сколько россиян доверяют Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 73,3% опрошенных, а его работу на посту главы государства одобряют 67% респондентов. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам исследования, проведённого 3–9 августа.

Не доверяют российскому лидеру 22,1% участников опроса, ещё 21,1% не одобряют его деятельность.

Работу правительства положительно оценивают 44,5% респондентов, отрицательно — 23,9%. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 55,7% опрошенных, 24% заявили об обратном.

ВЦИОМ также спросил россиян, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. «Единую Россию» выбрали бы 34%, КПРФ — 12,3%, ЛДПР — 10,1%, «Новые люди» — 8,7%, «Справедливую Россию» — 4,8%.

В опросе участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Исследование проводилось методом телефонных интервью и маршрутной выборки, заявленная предельная погрешность составляет 2,5%.

Ранее психолог Юлия Денисова-Мельникова объяснила, что «генетический код победителя» у россиян не связан с ДНК. По её словам, стойкость, дисциплина и способность преодолевать трудности формируются через воспитание, семейные истории, культурный опыт и личный выбор.