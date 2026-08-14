«Посмотрите, как я держусь»: Психолог объяснила, зачем люди ищут у себя болезни на чекапах

Некоторые люди проходят медицинские чекапы не только ради контроля здоровья, но и с надеждой обнаружить у себя заболевание. По словам кризисного психолога Ангелины Суриной, в отдельных случаях поиск проблем со здоровьем может превратиться в навязчивую идею.

Специалист объяснила 360.ru, что выявленный недуг для таких людей становится способом получить особое отношение окружающих. Болезнь может давать им ощущение собственной значимости и позволять демонстрировать силу характера.

По словам Суриной, человеку важно, чтобы окружающие замечали его трудности и восхищались тем, как он с ними справляется. Поэтому постоянный поиск новых диагнозов становится способом повысить самооценку. Психолог считает, что за таким поведением может стоять сильная потребность в любви, заботе и признании. При этом человек способен воспринимать жалость окружающих как проявление любви.

«Для них поиск проблемы — идея фикс. Им очень важно мнение других, и они хотят на фоне проблем выглядеть и сильными, и смелыми. Мол, посмотрите, у меня такая плохая жизнь, а я держусь», — пояснила психолог.

Специалист подчеркнула, что в такой ситуации медицинские обследования перестают быть исключительно способом профилактики и контроля состояния здоровья. Для человека они могут превращаться в инструмент получения внимания и эмоциональной поддержки.

Ранее сообщалось, что в России в прошлом году врачи выявили 49 618 онкологических заболеваний во время диспансеризации — вдвое больше, чем в 2024 году. Одновременно удвоились стимулирующие выплаты медработникам за выявление таких диагнозов: расходы фонда достигли 110 млн рублей из запланированных 121 млн, 48 территориальных фондов получили дополнительно 25 млн рублей из резерва, а 7 млн рублей вернули в бюджет.