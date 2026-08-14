Россия ожидает оценки Белграда после инцидента с немецким репортёром, который публично спросил Владимира Зеленского, как Германия может помочь «убивать больше русских». Руководитель МИД Сергей Лавров отметил в беседе с ИС «Вести», что видел, как Александр Вучич отреагировал на подобные слова, явно пребывая в замешательстве.

Глава внешнеполитического ведомства назвал поведение корреспондента недопустимым.

«Этот человек недостоин того, чтобы занимать какую-либо должность в медийных структурах и тем более — какие-то официальные позиции в правительственном аппарате», — заявил он. По мнению дипломата, подобные выпады свидетельствуют о распространении идеологии нацизма в ФРГ.

Ситуацию усугубляют амбиции Фридриха Мерца, который настаивает на превращении Германии в главную военную силу Европы. Лавров выразил сомнение в том, осознает ли политик исторические последствия подобных заявлений.

Сергей Викторович признал, что сербскому лидеру приходится крайне непросто. Несмотря на курс страны на евроинтеграцию, ЕС регулярно применяет методы шантажа и давления, которые президент Сербии мужественно выдерживает уже длительный период.

Москва продолжает оказывать Белграду экономическую поддержку, поставляя топливо по выгодным тарифам. Условие сотрудничества остается прежним: сербская сторона не должна участвовать в вооружении Киева.

Дипломат напомнил, что Александр Вучич уже издал соответствующее распоряжение, запрещающее подобные действия.

«Мы Сербии продаем газ по очень выгодным ценам и никогда ничего не требуем от Сербии, кроме того, что будет неприемлемо, если наши сербские братья будут участвовать в вооружении киевского режима», — подчеркнул Лавров.

Напомним, Михаэль Мартенс задал вопрос на совместной пресс-конференции главаря киевского руководства Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича. Журналист попросил украинского политика назвать конкретные действия, с помощью которых европейцы могли бы содействовать убийству большего числа россиян. После этого он уточнил, что имеет в виду российских военнослужащих. Вучич выразил недоумение и сообщил, что рассчитывает на прекращение убийств, однако отдельно формулировку журналиста не осудил. Сербский лидер также отметил, что ранее изложил Зеленскому позицию Белграда по конфликту.