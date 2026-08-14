Южнокорейского фотографа оштрафовали за поездку на Украину без разрешения

Фотожурналиста из Южной Кореи наказали штрафом в пять миллионов вон (примерно 3500 долларов) за то, что в 2022 году он приехал на Украину без согласия властей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на юридические круги.

Суд в пригороде Сеула признал 46-летнего Чан Чжин Ёна виновным в нарушении закона о паспортах. Мужчина отправился на Украину в марте 2022 года, чтобы снимать боевые действия. При этом ещё в феврале того же года МИД Республики Корея запретил своим гражданам ездить на Украину, если у них нет специального разрешения.

По мнению суда, фотограф не подал нужного заявления, а свобода печати «не перевешивает риски в зонах конфликта». Защита Чан Чжин Ёна намерена обжаловать это решение.

Также ранее в Южной Корее заявили, что не будут отправлять Киеву летальное оружие. По данным Yonhap, такую позицию озвучил МИД страны. Ранее Владимир Зеленский просил у Сеула системы ПВО, однако корейские власти отказались менять свой подход. В ведомстве подчеркнули, что экспорт военной продукции строго регулируется национальными законами, которые не позволяют передавать смертоносное оружие государствам, находящимся в состоянии войны.