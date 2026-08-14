Лавров: Киев бахвалится терактами против мирных жителей России

Представители Киева публично хвастаются атаками, в результате которых страдают мирные жители России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».

Глава МИД привёл в пример удары по пляжу под Геленджиком и общежитию со студентами в Старобельске.

«После каждого такого террористического акта гордо в соцсетях и на других ресурсах представители режима бахвалятся», — заявил Лавров.

Министр назвал подобные действия террористическими.

А ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что западные страны предлагали Москве сценарий урегулирования украинского конфликта, который, по его словам, представляет собой ультиматум. Министр подчеркнул, что Россия не намерена соглашаться на такие условия.