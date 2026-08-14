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14 августа, 08:57

Танкер, буксиры и катера ВМС Украины: Под удар ВС РФ попали сразу 15 судов

Минобороны: За неделю поражены 15 судов, работавших на ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

За минувшую неделю российские военные вывели из строя 15 морских судов, которые использовались в интересах ВСУ, включая пять патрульных катеров Военно-морских сил Украины. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

«В течение недели поражены 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ, в том числе танкер, семь типа «сухогруз», два буксира и пять патрульных катеров военно-морских сил Украины», — сказал он.

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Также ранее в Минобороны отчитались, что за неделю российские войска нанесли поражение 34 морским судам, работавшим на украинскую армию. Среди них назвали 31 сухогруз и три буксира. Отдельно в военном ведомстве уточнили, что вечером 6 августа и утром 7 августа беспилотники ударили по судам в акватории Чёрного моря. Тогда были поражены три сухогруза с военными грузами.

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Вероника Бакумченко
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