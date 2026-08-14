«Разное бывало у меня»: Лавров признался, как прогуливал школу и получил тройку

Глава МИД Сергей Лавров признался, что в школьные годы иногда прогуливал занятия и даже удостаивался тройки за поведение. Откровенными воспоминаниями он поделился в интервью ИС «Вести».

Министр рассказал, что в подростковом возрасте много времени проводил во дворе со сверстниками. По его словам, он мог покинуть школу не только после уроков, но и непосредственно во время занятий.

«Прогуливал иногда. Кто не прогуливал? Разное бывало у меня», — сказал дипломат.

Вспомнить конкретные предметы, с которых он сбегал, дипломат так и не смог. Однако один эпизод всё же врезался в память: однажды за поведение ему выставили тройку.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что был тайно крещён в детстве. Министр иностранных дел пояснил, что обряд провела бабушка, отведя его в храм в Ногинске без ведома матери. Родительница будущего политика в то время состояла в партии и придерживалась коммунистических взглядов, поэтому таинство пришлось скрывать. Лишь после распада Советского Союза она сама пришла к вере. Глава МИД признался, что до сих пор хранит тот самый крестик, который ему надели во время крещения, и дорожит им как символом связи с прошлым.