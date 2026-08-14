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Регион
14 августа, 09:20

Журналист Христофору назвал реакцию Зеленского на Patriot нестабильной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал реакцию Владимира Зеленского во время интервью CNN, когда речь зашла о поставках ракет для систем Patriot. По мнению журналиста, эмоциональность украинского лидера свидетельствует о нестабильном состоянии и потере концентрации.

Христофору также усомнился в расчётах Зеленского относительно необходимого Киеву количества боеприпасов. Накануне президент Украины заявил CNN, что получение от США 5% имеющихся запасов ракет-перехватчиков для Patriot позволит стране пережить зиму.

«Кто в здравом уме согласится с тем, что пять процентов могут нанести хотя бы какой-то вред всем баллистическим ракетам России? Откуда взялись эти цифры?» — поинтересовался журналист.

По словам Христофору, во время интервью Зеленский пытался самостоятельно провести математические расчёты, что, как считает журналист, также указывало на проблемы с концентрацией.

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Ранее в российских силовых структурах заявили, что запрошенные Украиной 85 ракет-перехватчиков для Patriot не обеспечат надёжную ПВО. По их оценке, при расходе 3–4 ракет на одну цель такого количества хватит примерно на 25 перехватов.

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Дарья Денисова
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