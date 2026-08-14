В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы на фоне ракетной опасности

В Ярославле временно перекрыли движение на выезде в сторону Москвы. Ограничения действуют от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — призвал глава региона.

По словам Евраева, подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.

Ранее в Ярославской области объявили сигнал «Ракетная опасность». Жителей попросили покинуть открытые пространства, укрыться в зданиях и держаться подальше от окон. Губернатор также призвал не покидать безопасные места до официального отбоя тревоги.

Ранее сигнал «Ракетная опасность» объявляли сразу в 11 российских регионах. Жителей также призывали оставаться в безопасных местах и следить за сообщениями властей.