В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы на фоне ракетной опасности
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Ярославле временно перекрыли движение на выезде в сторону Москвы. Ограничения действуют от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — призвал глава региона.
По словам Евраева, подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.
Ранее в Ярославской области объявили сигнал «Ракетная опасность». Жителей попросили покинуть открытые пространства, укрыться в зданиях и держаться подальше от окон. Губернатор также призвал не покидать безопасные места до официального отбоя тревоги.
Ранее сигнал «Ракетная опасность» объявляли сразу в 11 российских регионах. Жителей также призывали оставаться в безопасных местах и следить за сообщениями властей.
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