«На бабу Галю похож»: Тарзан лишился звания секс-символа за один пост — и всё из-за халата и кудрей

Артист Сергей Глушко, известный как Тарзан, вышел на связь с поклонниками, чтобы объясниться по поводу провокационного ролика, сгенерированного нейросетями. В видео он якобы оскорблял Казахстан. По словам Тарзана, это фейк, цель которого — стравить дружественные народы.

Тарзана раскритиковали за внешность после видео с оправданиями. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tarzan___official

Однако внимание комментаторов привлекло вовсе не содержание обращения, а внешность 56-летнего артиста. Подписчики заявили, что он недостаточно молод лицом, а его длинные локоны делают его женоподобным. В комментариях прозвучали фразы «на бабу Галю похож», «этот дедушка очень похож на бабушку» и даже «старая бабка». Некоторые признались, что приняли его за маску, состаривающую лицо.

Впрочем, у Глушко нашлись и сторонники. Они призывают к более гуманному отношению к естественному старению и осуждают привычку оценивать человека исключительно по внешним данным. Комментаторы отметили, что в 56 лет выглядеть как юноша невозможно, а критикам стоит помнить: возрастные перемены неизбежны для каждого, включая тех, кто сегодня позволяет себе насмешки.

Ранее Наташа Королёва и Сергей Глушко отметили 25 лет со дня своего первого свидания. Именно с той встречи, за банкой абрикосового варенья, началась их семейная история. В честь знаменательной даты певица выложила трогательное видео. На кадрах муж делает ей массаж и нежно целует ногу. Королёва подписала ролик словами про все 33 удовольствия и идеальный семейный вечер.