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14 августа, 09:18

Звезда КВН Торнике Квитатиани женится на 20-летней девушке

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/toko_rocko

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/toko_rocko

Бывший участник КВН, певец и борец Торнике Квитатиани готовится к свадьбе с 20-летней девушкой по имени Диана, которая младше него на 13 лет. О помолвке артист рассказал в интервью шоу «Алёна, блин!».

По словам Квитатиани, с будущей супругой его познакомили родственники. Диана выросла в грузинской семье и сейчас заканчивает университет.

«Потихоньку-потихоньку мы начали общаться, я понял, что это мой человек», — признался артист.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/toko_rocko

Предложение возлюбленной Квитатиани сделал в Париже. Перед этим он решил соблюсти семейную традицию и попросил разрешения у родителей девушки. Пара уже определилась с датой свадьбы. Торжество планируется масштабным — в списке гостей около 350 человек.

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Николь Вербер
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