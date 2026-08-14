Звезда КВН Торнике Квитатиани женится на 20-летней девушке
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/toko_rocko
Бывший участник КВН, певец и борец Торнике Квитатиани готовится к свадьбе с 20-летней девушкой по имени Диана, которая младше него на 13 лет. О помолвке артист рассказал в интервью шоу «Алёна, блин!».
По словам Квитатиани, с будущей супругой его познакомили родственники. Диана выросла в грузинской семье и сейчас заканчивает университет.
«Потихоньку-потихоньку мы начали общаться, я понял, что это мой человек», — признался артист.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/toko_rocko
Предложение возлюбленной Квитатиани сделал в Париже. Перед этим он решил соблюсти семейную традицию и попросил разрешения у родителей девушки. Пара уже определилась с датой свадьбы. Торжество планируется масштабным — в списке гостей около 350 человек.
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