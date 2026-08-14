«Ты такая ужасная»: Актриса Смирнова раскрыла, почему радуется критике зрителей

Ольга Смирнова призналась, что негативные отзывы зрителей иногда становятся для неё поводом для радости. По словам актрисы, резкая реакция может означать, что ей удалось убедительно перевоплотиться в персонажа.

Артистка рассказала Пятому каналу, что особенно ценит возможность показывать в кино разные стороны своего таланта. Для неё важно не застревать в одном экранном амплуа, а заметно менять образы от роли к роли.

Ольга Смирнова назвала критику зрителей признаком удачной роли. Видео © Пятый канал

«Когда мне говорят: «Ты такая ужасная, ну, просто отвратительная», я понимаю, что у меня получилось перевоплощение», — рассказала она.

По словам артистки, способность к перевоплощению была одной из её главных целей в профессии. Разные роли позволяют ей демонстрировать многогранность и уходить от привычного образа. Смирнова считает, что именно такая актёрская проявленность делает профессию для неё особенно интересной. Поэтому далеко не всякая критика со стороны зрителей воспринимается ею как что-то негативное.

Ранее актриса заявила, что не собирается делать блефаропластику, поскольку считает нависшие веки своей «изюминкой» и частью индивидуальности. По её словам, особенности внешности помогают ей в профессии, особенно для образов уставших или переживающих трудный период женщин, а сильная коррекция лица может лишить актёра характерных черт, необходимых для достоверной игры.