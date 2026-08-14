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14 августа, 09:18

Алексей Бородин стал президентом РАМТа, а Марина Брусникина — худруком

Обложка © ТАСС / Алиса Макарова, Сергей Виноградов

Обложка © ТАСС / Алиса Макарова, Сергей Виноградов

Министр культуры Ольга Любимова объявила о смене руководства в РАМТе. Народный артист РСФСР Алексей Бородин, руководивший театром более четырех десятилетий, стал его президентом.

«Президентом РАМТа назначен Алексей Бородин. На протяжении более 40 лет Алексей Владимирович являлся бессменным художественным руководителем театра», — написала Любимова в соцсетях.

Вместе с тем пост художественного руководителя заняла заслуженная артистка России Марина Брусникина, до этого момента исполнявшая обязанности главного режиссёра.

Директором Московского театра сатиры стала Екатерина Сироткина
Директором Московского театра сатиры стала Екатерина Сироткина

Ранее сообщалось, что Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова приедет на гастроли в Москву и покажет четыре постановки на сцене Театра имени Евгения Вахтангова. Главный режиссёр Андрей Тимошенко рассчитывает на встречу с открытой и требовательной публикой, подчёркивая, что театр должен относиться к зрителю как к равному собеседнику.

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Наталья Демьянова
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