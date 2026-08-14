Алексей Бородин стал президентом РАМТа, а Марина Брусникина — худруком

Министр культуры Ольга Любимова объявила о смене руководства в РАМТе. Народный артист РСФСР Алексей Бородин, руководивший театром более четырех десятилетий, стал его президентом.

«Президентом РАМТа назначен Алексей Бородин. На протяжении более 40 лет Алексей Владимирович являлся бессменным художественным руководителем театра», — написала Любимова в соцсетях.

Вместе с тем пост художественного руководителя заняла заслуженная артистка России Марина Брусникина, до этого момента исполнявшая обязанности главного режиссёра.

Ранее сообщалось, что Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова приедет на гастроли в Москву и покажет четыре постановки на сцене Театра имени Евгения Вахтангова. Главный режиссёр Андрей Тимошенко рассчитывает на встречу с открытой и требовательной публикой, подчёркивая, что театр должен относиться к зрителю как к равному собеседнику.