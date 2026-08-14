Захарова назвала условие для устойчивого урегулирования на Украине

Устойчивое и долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только после устранения его первопричин. Об этом в интервью индийскому информационному порталу Firstpost заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, Москва не меняет отношения к призывам прекратить огонь и урегулировать конфликт на основе временных решений. Дипломат подчеркнула, что подобные меры не смогут обеспечить долгосрочный результат.

В числе главных условий Захарова назвала устранение угроз безопасности, которые, по позиции российского МИД, возникли из-за расширения НАТО на восток и попыток принять Украину в альянс.

Кроме того, она заявила о необходимости обеспечить права русского и русскоязычного населения на территориях, которые остаются под контролем Киева

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не получала предложений Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, США также не направляли российской стороне соответствующих инициатив по дипломатическим каналам.